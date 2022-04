Sadhguru, chi è, dove e quando è nato, età, la morte della moglie, i libri, lo yoga, l’ambientalismo

Dopo Venezia, arriva a Roma Jaggi Vasudev, più noto come Sadhguru, per promuovere il movimento globale ‘Conscious planet – Salva il suolo’. Nella sua tappa in Italia, uno dei 26 Paesi toccati nel suo viaggio in solitaria in moto, Sadhguru sarà anche ospite di Oggi è un altro giorno, il programma del primo pomeriggio di Rai Uno condotto da Serena Bortone. Ma chi è Sadghuru?

Dove e quando è nato, vero nome, età: la biografia di Sadhguru

Sadhguru, il cui vero nome è Jaggi Vasudev, è un mistico e yogi nato a Mysore, in India, il 3 settembre 1957. Ha dunque 65 anni di età.

Ha fondato la Isha Foundation, un’organizzazione no-profit che offre programmi yoga per diversi Paesi del mondo, tra cui, oltre all’India, gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Libano, Singapore, il Canada, la Malaysia, Uganda, la Cina, il Nepal e l’Australia, ci dice Wikipedia.

La fondazione svolge anche alcune attività di sviluppo sociale e comunitario.

Il 25 gennaio 2017 Sadhguru ha ricevuto dal governo indiano il premio Padma Vibhushan per il suo contributo riguardo alla spiritualità.

La morte della moglie, figli: la vita privata di Sadhguru

Il 23 gennaio 1997 la moglie di Sadhguru è morta. Nel suo libro Mystic Musings, Jaggi Vasudev sostiene che Viji prese Mahasamadhi (lasciare volontariamente il proprio corpo per fondersi con il divino) e che quello fu un giorno di buon auspicio per una cosa del genere.

I libri di Sadhguru

Jaggi Vasudev, alias Sadhguru, è autore di diversi libri, compreso Inner Engineering: A Yogi’s Guide to Joy, il quale entrò nel Washington Post e nella lista best seller del New York Times in varie categorie.

La rivista Huffington Post descrive i libri come “pieni di strumenti pratici per iniziare il viaggio della trasformazione di se stessi”.

Il movimento di Sadhguru ‘Conscious planet – Salva il suolo’

Il movimento ‘Conscious planet – Salva il suolo’ vuole mobilitare il sostegno dei cittadini e impegnare i governi di tutto il mondo ad avviare un’azione politica volta a rivitalizzare il suolo e fermarne il degrado che, secondo la Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione (UNCCD), potrebbe raggiungere il 90% del suolo terrestre entro il 2050.

“La sfida ecologica più grave per l’umanità in questo momento – dice lo yogi più seguito al mondo, con oltre 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube e oltre 20 milioni di follower sui social – è il degrado del suolo. Dobbiamo essere consapevoli che se uccidiamo il suolo, uccidiamo il pianeta. Tutte le altre questioni sono rilevanti solo se abbiamo un pianeta”.