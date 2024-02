Sahin Vural chi è: dove e quando è nato, età, biografia e vita privata

Chi è Sahin Vural? Cosa sappiamo di lui, della sua carriera e della sua vita privata? L’attore, diventato popolare in Italia come Rasit di Terra Amara, sarà una degli ospiti nel salotto di Verissimo.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Sahin Vural

Da quel che sappiamo cercando informazioni su Google e dintorni Şahin Vural è nato ad Adana, quindi Turchia, l’8 agosto del 1986. Qualche informazione sparsa: ha 37 anni ed è del segno zodiacale del Leone. Della sua biografia, della sua famiglia e della sua vita privata purtroppo per ora non sappiamo molto ma sicuramente ne sapremo di più dopo l’intervista con Silvia Toffanin.

La carriera

Sahin ha recitato in diverse Serie TV come Nefes Nefese, Teskilat e Muslum. Poi, ovviamente, Terra Amara. Terra Amara è una serie televisiva turca di grande successo in Italia. La serie va in onda su Canale 5 dal luglio del 2022 e ha registrato un ampio gradimento di pubblico. La serie è ambientata nella Turchia degli anni ’70 e ’80

In Terra Amara Sahin è Rasit, un orfano che si ritrovò a lavorare nella tenuta di Yaman quando era l’uomo di Hatip Ağa. Nell’ultimo episodio, Rashid è scomparso il giorno del matrimonio. Cosa succederà? Racconterà qualche anticipazione alla conduttrice di Verissimo? Non resta che aspettare l’intervista.