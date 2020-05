Sallusti insulta per due minuti Parenzo a Non è l’Arena: da”fascista cretino” a “fallito”

ROMA – Scontro a Non è l’Arena tra Alessandro Sallusti e David Parenzo.

Si partiva da una discussione sul caso di Silvia Romano ovviamente con visioni ben distanti dei due.

Il direttore de Il Giornale, nelle ore successive alla liberazione della giovane, aveva espresso perplessità molto forti sulla sua conversione all’Islam, utilizzando anche l’espressione: “È come se un deportato in un campo di concentramento tornasse vestito da nazista”, riferendosi all’abito indossato da Silvia Romano al momento del suo ritorno in Italia.

Una affermazione che non era piaciuta a Parenzo che allora, ha provocato Sallusti, affermando che non si sarebbe fatto dare lezioni di giornalismo da chi aveva scritto che Karima el-Mahroug (Ruby Rubacuori, ndr) era la nipote di Mubarak, con il chiaro riferimento all’episodio di Silvio Berlusconi che giustificò in questo modo il suo intervento a protezione della ragazza.

Dichiarazione che ha scatenato Sallusti che ha iniziato ad insultare Parenzo.

Il tutto è stato documentato dall’account Twitter L’Esercito di Cruciani.

Il direttore del Giornale ha usato per 6 volte il termine ‘fascista cretino’, per altre 6 volte un più semplice ‘cretino’, per 5 volte la parola ‘deficiente’, per 3 volte ‘pallone gonfiato’, poi per 4 volte ‘utile idiota di Cruciani’, per 2 volte il termine ‘fallito’ e anche un ‘sadomasochista’. (fonte GIORNALETTISMO)