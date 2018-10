ROMA – Una foto mandata in onda a Chi l’ha visto? scuote gli utenti e i telespettatori. Si tratta dell’immagine di Salvatore D’Apolito, scomparso dopo aver sparato alla ex moglie sei colpi di pistola, mentre senza indossare intimo mostra il sedere a un amico. Il programma condotto da Federica Sciarelli ha mostrato le foto dell’uomo sui social network, in cui appare come una persona irriverente.

Il profilo Facebook di D’Apolito, 50 anni e residente a Villasanta in Brianza, è scomparso a bordo della sua Vespa dopo aver sparato all’ex moglie Flora Agazzi, da cui era separato da gennaio 2017. L’uomo, che lavora come piastrellista, era stato denunciato più volte per minacce aggravate. La donna aveva ottenuto un divieto di avvicinamento da parte del Tribunale, ma D’Apolito l’ha raggiunta e le ha sparato. La Agazzi ora si trova ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

D’Apolito è fuggito prima a bordo della sua Vespa, poi l’ha abbandonata e ha continuato la fuga a bordo di un camper Fiat 35 ed è stato ripreso da telecamere di videosorveglianza. L’uomo ha poi abbandonato il camper e ora è ricercato dalle autorità ed è accusato di tentato omicidio.