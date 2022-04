Salvatore Esposito, chi è, dove e quando è nato, età, vita privata, la fidanzata Paola Rossi, Gomorra, Fargo

Salvatore Esposito è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno questo pomeriggio di mercoledì 27 aprile. Ma chi è Salvatore Esposito? Che cosa sappiamo di lui?

Dove e quando è nato, età: la biografia di Salvatore Esposito

Salvatore Esposito è un attore italiano. E’ nato a Napoli il 2 febbraio del 1986, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Ha 26 anni di età.

E’ cresciuto a Mugnano di Napoli, Comune alle porte del capoluogo campano.

È diventato noto soprattutto per il ruolo di Genny Savastano nella serie televisiva Gomorra.

Dall’Accademia di Teatro a Gomorra

Appassionato di recitazione fin da piccolo, dopo le superiori ha partecipato ad alcuni cortometraggi e si è iscritto all’Accademia di Teatro Beatrice Bracco, quindi ha frequentato la Scuola di Cinema di Napoli.

Si trasferisce a Roma e nel 2013 ottiene un ruolo nella serie Il clan dei camorristi. L’anno successivo viene scelto come interprete di Gennaro Savastano in Gomorra – La serie.

Nel 2015 recita nei film Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti e Zeta – Una storia hip-hop di Cosimo Alemà.

Tre anni dopo è tra i protagonisti del film Puoi baciare lo sposo insieme a Cristiano Caccamo.

Nel 2019 interpreta il ruolo di Gaetano Fadda nella quarta stagione di Fargo.

Nel 2020 è il protagonista del film Spaccapietre di Gianluca e Massimiliano De Serio, unico film italiano in concorso alle Giornate degli Autori 2020.

Moglie, figli: la vita privata di Salvatore Esposito

La fidanzata di Salvatore Esposito si chiama Paola Rossi. E’ una giovane donna di Salerno laureata in legge ed è accanto all’attore sin dai primi anni della sua carriera.

I due si sono conosciuti nel 2014 in Spagna. Come ha raccontato in alcune interviste, “fu amore a prima vista”.