Salvini e Barbara D’Urso recitano l’Eterno Riposo per i morti di coronavirus VIDEO

ROMA – Durante il collegamento con Matteo Salvini a Live Non è la d’Urso, la conduttrice e il leader della Lega hanno recitato un Eterno Riposo, la preghiera che si utilizza solitamente per onorare i defunti, per le oltre 10mila vittime di coronavirus in Italia. Un momento che ha diviso il pubblico sui social.

È stato proprio il politico, poco prima della fine del suo intervento, a chiedere a Barbara d’Urso di poter rivolgere una preghiera per i morti di Covid-19. “Permettimi dieci secondi per pensare ai dieci mila italiani che sono morti e ci seguono da lassù senza neanche essere stati salutati dai figli, dalle figlie, dalle mogli e dai mariti” ha detto il leader della Lega.

“Mi tolgo dieci, venti secondi alle mie parole – ha proseguito Salvini – che possono anche essere un di più per pensare veramente, alcuni li conosco personalmente, a coloro che non hanno potuto neanche salutare la mamma, il papà, il nonno o la nonna. Quindi mi taccio e dedico un Eterno Riposo a queste italiane e questi italiani che ci danno una mano da lassù a uscire da questo incubo”.

Barbara d’Urso ha accolto l’invito: “Se vuoi io lo dico, lo posso recitare perché tanto tutte le sere faccio il Rosario, non me ne vergogno, anzi sono orgogliosa di dirlo, quindi ‘l’Eterno Riposo dona loro Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen”.

Il video della preghiera recitata da Barbara d’Urso e Matteo Salvini è diventato in pochi minuti virale. I commenti sui social network però non sono stati lusinghieri.