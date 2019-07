ROMA – Matteo Salvini ha firmato un impegno per introdurre la flat tax al 15% per le famiglie del ceto medio dal 2020. Il vicepremier ha messo la sua firma su un documento digitale che gli ha proposto Nicola Porro durante la registrazione del programma “Quarta repubblica” su Rete 4. “Questo è uno dei nostri principali obiettivi”, ha aggiunto.

Il gesto ha riportato alla mente le varie firme che fece Berlusconi da Vespa negli anni scorsi. Il famoso “contratto con gli italiani” che firmò in tv nel 2001 per poi riproporlo nel 2018.

Tornando a Salvini, queste le sue parole: “Non per tutte ma per tante famiglie già dal 2020 potranno pagare solo il 15%, è uno dei nostri obiettivi. Se vuole – ha detto poi Salvini rivolgendosi a Porro – possiamo aggiungere che dal 1 gennaio 2020 i lavoratori privati come partite Iva, braccianti che fatturano fino a 100 mila euro l’aliquota sarà del 20% secca”.

Fonte: Ansa