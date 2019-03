ROMA – Matteo Salvini è ospite al Maurizio Costanzo Show. Il vicepremier conquista la scena stingendo la mano a Mahmood, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, chiudendo così con le polemiche delle scorse settimane. Dopo però arriva un vero e proprio affondo indirizzato a Fabio Fazio, accusato di “guadagnare 4 milioni di euro per fare campagna elettorale”.

Tutto inizia dopo che Costanzo chiede ironicamente a Salvini quando dobbiamo aspettarci nuove elezioni. Salvini replica: “Tutti mi vogliono far litigare ma io sono in modalità zen, ormai non mi arrabbio più quando mi attaccano. Non mi fanno arrabbiare neanche Roberto Saviano, Laura Boldrini, Gad Lerner, Michele Santoro, Fabio Fazio. Mangio pane e nutella e chi se ne frega”.

Salvini poi continua ad attaccare Fabio Fazio come ormai fa un giorno sì e l’altro no: “In un mese guadagna quanto me in un anno” dice e si becca gli applausi del teatro. Costanzo si dissocia seccato: “Non mi unisco a questo applauso contro Fabio Fazio e gli altri nominati”.

E’ a questo punto che Salvini affonda il colpo: “Io non ho nulla contro Fabio Fazio. Guadagna quattro milioni di euro all’anno per fare campagna elettorale. Non è un mio problema. Non lo invidio, gli auguro buona fortuna”.

Fonte: Maurizio Costanzo Show