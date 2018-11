ROMA – Mercoledì 14 novembre, Matteo Salvini, è stato ospite del Maurizio Costanzo Show. Il ministro dell’Interno, per una volta a dismesso gli abiti da ministro sceriffo ed ha raccontato alcuni aspetti della vita privata. Matteo Salvini ha risposto alle domande degli ospiti e si è messo a cantare Albachiara di Vasco Rossi.

Come è noto, il vicepremier ha dichiarato più volte di amare il cantente di Zocca. A chiedergli di cantare uno dei suoi brani più famosi è stato Rudy Zerbi anch’esso ospite da Maurizio Costanzo.

Salvini ha poi raccontato che suo figlio di 15 anni ama ascoltare quei rapper che negli ultimi tempi hanno dimostrato di non avere molta simpatia nel leader della Lega. Federico ha 15 anni e, come racconta suo padre, ascolta solo rap: “A lui piace il rap. Ogni tanto quando viene in macchina gli metto di nascosto De André, ma lui cambia e torna alle sue playlist”, ha raccontato .

Non è la prima volta che Matteo Salvini parla di suo figlio. Nei giorni scorsi aveva raccontato un dialogo tra lui e il 15enne: “Papà, venerdì a scuola mia c’è sciopero”, gli ha scritto sul telefonino il figlio Federico. “Perché Fede?”. “Contro di te”, ha ammesso candidamente il giovane.

“È la seconda volta in un mese che mio figlio sciopera contro di me – aveva detto Salvini – perché il mese scorso ha scioperato contro la direttiva sicurezza e immigrazione, venerdì sciopererà contro scuole sicure”.

“Lui molto giudiziosamente ha fatto quello che io non ho mai fatto quando avevo la sua età, mi ha chiesto ‘Che faccio?’. Io gli ho risposto di andare, il suo papà ministro dell’Interno non andrà a sfidare il picchetto”.”Gli ho detto: Fede devi studiare altri 4 anni, quindi vai, sei ampiamente autorizzato a scioperare contro papà”. Poi il consiglio: “Magari è meglio che eviti di andare in corteo perché se becchi qualche giornalista sbagliato non fai una bella figura”.

Federico è il primogenito di Salvini, nato dal matrimonio con Fabrizia Ieluzzi.