Blitz dice

Effetto Flynn lo chiamarono dal nome di chi lo aveva studiato, era il grafico del Quoziente Intelligenza nei paesi ricchi e occidentali. In netta e tumultuosa crescita dal 1950 al 1975. Stabile dal 1975 al 2000. Da allora in costante calo. Da 20 anni in qua meno intelligenti, cioè un po’ più stupidi. Chissà perché stupisce poco, anzi spiega molto.