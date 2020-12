Matteo Salvini ospite a L’Aria che Tira. Il leader della Lega viene incalzato da Myrta Merlino su un presunto cambio di pelle di Salvini.

Salvini a Myrta Merlino: “Non sono una lucertola”

“Pelle la cambiano le lucertole e io non sarò Brad Pitt ma non sono neanche una lucertola. Non ho parlato né con Renzi, né con Conte, né con Di Maio, vorrei confrontarmi sui temi reali, come la riapertura delle scuole”.

Salvini spiega ancora: “Per quel che riguarda il centrodestra ritengo che saremmo pronti domani mattina ad aiutare il Paese più di quanto non lo stiano facendo la Azzolina o Bonafede. Daremmo risposte economiche all’altezza della situazione” (clicca qui per vedere il video).

Salvini: “Chiusure? Se servono ok, ma con rimborsi”

“Se sevono chiusure ok, ma con rimborsi. Su eventuali chiusure abbiamo detto al governo di procedere, ma come in Germania con rimborsi automatici per tutte le attività danneggiate, con fatti e non con promesse”.

Matteo Salvini ha parlato delle possibili chiusure natalizie, in Senato, parlando con i giornalisti.

Salvini ha ricordato inoltre che “in Germania ci sono fino a 10mila euro per lavoratori autonomi e microimprese”.

“Tuttta Europa permette di ritrovarsi intorno a un tavolo Il giorno di Natale, tutta Europa permette di ritrovarsi in maniera prudente e numericamente controllata di ritrovarsi intorno a un tavolo senza chiudere in casa, dividere separare, allontanare”.

“Dunque tutela della salute ma anche buon senso e vita, è quello che noi vorremmo per Natale” ha concluso Salvini (fonte: Ansa, La7).