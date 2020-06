TROPEA – Faccia a faccia con un albergatore di Tropea e senza mascherina. Dopo le polemiche e il botta e risposta con Giovanni Floris a diMartedì, nella puntata dello scorso 9 giugno, Matteo Salvini non sembra voler imparare la lezione.

Così in Calabria il leader della Lega posta un video in cui è in compagnia di un albergatore calabrese. Quando incontra i suoi sostenitori Salvini non resiste alla tentazione di violare le misure di distanziamento.

Si abbassa la mascherina e senza rispettare alcuna distanza di sicurezza parla faccia a faccia con l’albergatore. Nel video il proprietario dell’hotel che si trova a Capo Vaticano annuncia anche una settimana di soggiorno gratuito per i medici bergamaschi.

“Hai fatto un gesto bellissimo e non scontato”, gli dice Salvini a portata di droplet.

L’episodio, neanche a dirlo, ha scatenato polemiche e commenti, anche ironici sul web.