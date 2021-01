Salvo Veneziano posta un video spinto di Giulia Salemi del 2016: “Non sapevo fosse famosa pure in Spagna…”

Salvo Veneziano ha pubblicato un video hot di Giulia Salemi. Video che è piaciuto al padre di Pierpaolo Pretelli. Immagini che però non sono piaciute ai fan del Grande Fratello Vip che hanno definito i due “sessisti”.

Il video hot di Giulia Salemi condiviso da Salvo

L’ex gieffino Salvo Veneziano ha condiviso sul suo profilo Instagram un filmato tratto da Panorama sul reality spagnolo al quale ha partecipato l’influencer italo-persiana nel 2016. Nelle immagini, Giulia Salemi trascorre una notte di passione con un altro concorrente. A corredo del video Salvo scrive: “Non sapevo che fosse pure famosa in Spagna…”. E tra i like al video spunta anche quello del padre di Pierpaolo Pretelli, attuale fiamma della influencer nella casa.

“Stai dando della poco di buono a Giulia. E il padre di Pretelli che mette like è vergognoso”, scrivono in tanti commentando il post di Salvo Veneziano. Altri aggiungono: “Vergognoso incitare l’odio verso una 27enne che non sta facendo nulla di sbagliato”. “Non sto criticando Giulia, dico solo che trova l’amore solo nei reality” ribatte l’ex gieffino.

Su Twitter però sale l’hashtag #iostocongiulia che arriva nelle prime posizioni del social. Un hashtag creato dai fan per difendere Giulia Salemi. “Speriamo – scrivono i follower – che Giulia venga messa a conoscenza delle accuse sessiste. E che Pierpaolo sappia cosa stanno facendo i suoi genitori. Preferivano Elisabetta Gregoraci solo perché è ricca”. (fonte IL MESSAGGERO)