Salvo Veneziano fa infuriare Cristina Plevani: “Come mai a 50 anni…”

ROMA – Tutto è avvenuto durante una diretta Instagram.

Marina La Rosa saluta Salvo Venziano e in attesa della prossima diretta con Cristina Plevani, chiede al pizzaiolo siciliano di lasciare una domanda per la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello.

Dopo qualche tentennamento, Salvo akkira chiede come mai a 50 anni la Plevani non si sia ancora fatta una famiglia.

Una domanda che fa infuriare la Plevani che replica così sul suo profilo:

“Questo è il passaggio del testimone che con tatto, delicatezza e garbo, Salvo Veneziano mi porge per potergli rispondere durante la diretta con Marina che avremo martedì 26 alle 21:30.

Mi fa piacere che questo argomento lo diverta molto e lo faccia ridere. Io non rido.

Sarà comunque un argomento interessante su cui confrontarmi con Marina, quindi prenderò il testimone e risponderò.

Poi l’argomento Salvo per me sarà chiuso per sempre. P.s. Non ho mai avuto ascia di guerra alzata o qualcosa con Salvo. Ora sì”.

Ora non resta che aspettare la nuova diretta Instagram, quella di martedì, quella tra Cristina Plevani e Marina La Rosa per vedere cosa succederà.

Sicuramente la Plevani non si lascerà sfuggire l’occasione per dire la sua su Salvo. Sarà guerra aperta tra i due? Chissà. (Fonte: Instagram).