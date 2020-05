ROMA – L’attore Sam Lloyd è morto.

Era molto conosciuto per il ruolo di Ted Buckland nella serie tv Scrubs ma anche successivamente in Cougar Town al fianco di Courteney Cox.

L’attore lottava da tempo contro il cancro che lo ha portato via ai suoi affetti e al suo pubblico a soli 56 anni.

Nel gennaio 2019, all’attore è stato diagnosticato un cancro, i medici hanno scoperto un tumore al cervello inoperabile che si era metastatizzato dai suoi polmoni.

A confermare la sua morte è stato il suo stesso manager ad EW qualche ora fa.

Il primo a piangere l’amico è collega è stato proprio il creatore di Scrubs, Bill Lawrence, che, pubblicando una foto del dietro le quinte su Twitter ha scritto:

“Sto pensando molto a Sam Lloyd oggi, davvero un ragazzo così gentile e dolce, mancherà a molti”.

Sam Lloyd è stato una presenza fissa sullo schermo per tre decenni prendendo parte a Scrubs per un totale di 95 episodi ma poi anche in Cougar Town, Modern Family, Desperate Housewives (in cui ha prestato il volto al Dr Albert Goldfine, consigliere matrimoniale di Bree), The West Wing e Galaxy Quest.

Veniva da una famiglia di attori.

Anche suo padre Sam Lloyd III era un attore e Sam è il nipote di Christopher Lloyd di Ritorno al futuro. (fonte MOVIEPLAYER)