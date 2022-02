E’ morta a 48 anni Samanta Chiodini, autrice televisiva, che dal 2016 lottava contro il cancro al seno.

La malattia era diventata anche il tema di un suo podcast, “Tits Up” (letteralmente “tette in alto”), realizzato per StorieLibere.fm e Airc.

Samanta Chiodini è morta: in un podcast la lotta contro il cancro al seno

La serie racconta storie di donne in lotta contro il cancro al seno, storie di donne che hanno superato il tumore e di donne che non ce l’hanno fatta. Con una esortazione per tutte loro: “Petto in fuori”.

Nel podcast e nella vita Samanta non aveva fatto mistero della malattia: “Io sono Samanta Chiodini, mamma e autore tv. E ho avuto un tumore al seno”, le parole con cui si presentava nel programma.

Samanta Chiodini e i programmi tv da lei curati, da Fabio Fazio a Gerry Scotti

Laureata in filosofia, Samanta Chiodini aveva lavorato per diversi anni come autrice televisiva a “Che Tempo Che Fa” con Fabio Fazio, a “Caduta Libera” con Gerry Scotti e ad “Almanacco di Bellezza” su Classica Tv con Piero Maranghi.

Tra tv e mondo della cultura

Aveva anche curato il bestseller “L’educazione delle fanciulle”, di Luciana Littizzetto e Franca Valeri, pubblicato nel 2011. Con Daniele Bellasio e Gianni Riotta aveva ideato e curato il premio di Giornalismo “Premio Subito”. Lascia un figlio, Rocco.