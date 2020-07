Samanta Togni: “Uomini depravati tra i miei follower”

Samanta Togni sbotta su Instagtram: “Uomini depravati tra i miei follower”. Il marito costretto ad intervenire in sua difesa.

“Marpioni e depravati”, sono questi gli appellativi che Samanta Togni usa per definire alcuni uomini che commentato le sue foto su Instagram. La ballerina e insegnante a Ballando con le Stelle ha condiviso un video dove si sfoga per quanto accade sul suo profilo: “Partiamo dal fatto che non pensavo di avere tanti maschi depravati tra i miei follower, e di questo me ne rattristo… detto ciò …ringrazio e saluto tutte le persone per bene ( la maggior parte per fortuna) che popolano questo pittoresco mondo di Instagram!” E ha concluso: “Ps. Gli uomini si distinguono dai maschi… perché hanno un nobile cervello che (spesso) usano”.

Il marito della ballerina ha chiesto maggiore rispetto per la sua compagna. “Appartengo alla categoria degli uomini e quando lo ritengo opportuno so anche essere maschio. – ha scritto l’uomo – Il problema di molti ‘uomini’ è proprio legato al buon senso ed a quella capacità di capire non solo quando è il momento opportuno per fare i maschi, ma soprattutto verso chi indirizzare le proprie pulsioni sessuali”. Infine ha aggiunto: “Trovo inoltre molto desolante vedere che molti di questi maschietti sono anche sposati o fidanzati. Educazione e rispetto anche nel commentare… sempre e comunque e più rispetto per mia moglie per cortesia”.

Samanta Togni sarà la prossima conduttrice de I Fatti Vostri assieme a Giancarlo Magalli. In una recente intervista ha dichiarato: “Sono super super felice di questa bella avventura”, dicendosi pronta a metterci tutto il sacrificio, l’impegno e la dedizione. (fonte INSTAGRAM)