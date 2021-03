Samantha De Grenet, lo scherzo de Le Iene: il figlio Brando (15 anni) è caduto in un brutto giro di risse e prostituzione in strada (foto da video)

Samantha De Grenet, lo scherzo de Le Iene: il figlio Brando (15 anni) è caduto in un brutto giro di risse e prostituzione in strada. La conduttrice televisiva è stata una delle vittime de Le Iene. Infatti in ogni puntata della trasmissione televisiva di Mediaset ci sono degli scherzi a personaggi del mondo dello spettacolo.

Lo scherzo alla De Grenet è stato organizzato dalla iena Nicolò Devitiis con la collaborazione dello stesso Brando. La vittima di questo scherzo, è la De Grenet, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip e quindi particolarmente in vista.

Samantha De Grenet e lo scherzo de Le Iene sul figlio Brando

In cosa consiste questo scherzo? Nel far credere a Samantha che figlio 15enne è finito in un brutto giro fatto di risse in strada, corse clandestine e prostituzione.

Ma, come detto, si è trattato solamente di uno scherzo. Quindi al termine dello stesso, la De Grenet ha potuto tirare un bel sospiro di sollievo perché in realtà il figlio Brando è un bravissimo ragazzo che non ha nulla a che fare con questa delinquenza.

Lo scherzo è andato in onda il 30 marzo 2021 nel corso della trasmissione televisiva di Mediaset ‘Le Iene’. Come detto, è stato organizzato da De Devitiis con la collaborazione di Brando.

Samantha De Grenet, lo scherzo de Le Iene: il figlio 15enne portato sulla cattiva strada da un palestrato tatuatissimo

Allo scherzo, ha partecipato anche un 40enne palestratissimo, pieno di tatuaggi (persino in volto). E’ lui che recita la parte dell’adulto che avrebbe portato il 15enne nel mondo della criminalità tra divertimenti pericolosi ed illegali.

La reazione di Samantha è diventata subito virale sui social network ed anche i conduttori de Le Iene, Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, si sono sbellicati dalle risate in studio.