Samantha di Uomini e Donne chi è la prima tronista curvy: “A 15 anni pesavo 90 chili”

Si chiama Samantha la prima tronista curvy di Uomini e Donne, vediamo chi è la nuova entrata del programma di Maria De Filippi. Samantha a Uomini e Donne prenderà il posto da tronista di Sophie Codegoni. E’ lei stessa a definirsi curvy: “Dovete fare un trono curvy. Io mi sento molto curvy, ma ne sono orgogliosa”.

Samantha nel provino pubblicato su WittyTv.it spiega: “Siamo onesti: non ho la fisicità televisiva. Accendi la tv e vedi Belén, vedi Angela Nasti. Io ho il dente avvelenato per Angela Nasti. Questo perché tempo fa le mie amiche mi iscrissero ai provini di Uomini e Donne. Passai la selezione, la redazione era molto interessata poi invece.. accendo la tv, nuova tronista: Angela Nasti. Oggettivamente è una fre**a epica però le sue esterne erano un continuo ‘dimmi quanto sono bella, lo so che mi vuoi..’ dai”.

Chi è Samantha tronista di Uomini e Donne

Samantha è una ragazza trentenne, salernitana di Sapri e come detto aveva già partecipato alle selezioni, qualche anno fa, quando al suo posto presero Angela Nasti. Da sempre in lotta con il suo fisico, Samantha ha imparato ad amarsi crescendo: “Da sempre mi sono sentita diversa, fin da bambina non potevo fare la ballerina e neanche fare una corsa in mezzo al prato, figuriamoci immaginare di diventare una principessa, come tutte le altre. Nonostante questo cresco in una normalissima famiglia del sud, fatta di alti e bassi, di principi, serenità, e anche di pastasciutta. Un po’ tanta pastasciutta”.

“A 15 anni il peso da portarsi dietro era di 90 chili, – racconta Samantha – che camuffavo con grande furbizia indossando pantaloni di due taglie più grandi. Solo negli ultimi mesi le mie amiche mi hanno convinta che le cose larghe ingrassano ancora di più. Comunque io quei chili li ringrazierò sempre – spiega – perché mi hanno permesso di sviluppare altre doti, come la capacità di andare oltre ciò che si vede solo da fuori, il dover diventare simpatica e acuta, perché al liceo se non ce la fai con la bellezza consensi e comitiva devi sudarteli col carisma. Insomma, si può dimagrire ma non si può diventare simpatici”.

Samantha e il suo peso

“Sono anche arrivata a pesare 48 chili, poi mi sono detta perché devo piegarmi a una società che mi vuole magra? E quindi che si fa? Inizi ad amarti da sola, giorno dopo giorno, più di chiunque altro – racconta ancora Samantha – Non ho mai pensato che invidiare una donna mi avrebbe portato ad avere il suo aspetto, ma solo qualche ruga in più sul mio viso, anche perché se così fosse stato a quest’ora dovrei essere qualcosa di molto simile a Belen. Ho capito che la felicità arriva quando capisci che ognuno ha qualcosa che nessun altro al mondo ha: la sua unicità”.

“Oggi, – conclude – dopo 9 anni di autoanalisi e cinismo, di gelato e Bridget Jones, trovo il coraggio di incamminarmi verso il mio castello che è già pieno d’amore, quello della mia famiglia e dei miei amici. Manca solo il mio principe, sperando non sia il solito caso umano”.