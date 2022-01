Samuel Peron chi è: moglie, figli, Tania Bambaci, vita privata, età, peso, altezza e carriera del ballerino

Chi è Samuel Peron: moglie, figli, Tania Bambaci, vita privata, età, peso, altezza e carriera del ballerino. Samuel è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, dalle ore 14:00 su Rai 1, alla conduzione Serena Bortone.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Samuel Peron

Samuel Peron è nato il 21 aprile 1982 a Marostica nella provincia di Vicenza. Ha 39 anni ed è del segno zodiacale del Toro. E’ alto un metro e 87 centimetri e pesa 75 chili. E’ uno dei ballerini più famosi del nostro Paese. E’ diventato popolarissimo grazie alla partecipazione a Ballando con le stelle, su Rai 1. Oggi parteciperà a Oggi è un altro giorno. Infatti è entrato nel cast anche di questa trasmissione televisiva.

La moglie e i figli, la vita privata di Samuel Peron

Samuel è fidanzato con Tania Bambaci, un’attrice e modella italiana originaria della Sicilia che ha 31 anni. I due non hanno figli. Tania è l’ex Miss Italia 2012. I due janno annunciato di volersi sposare senza aver ancora fissato una data. Nel 2018, la coppia ha vissuto una breve crisi poi rientrata.

La carriera di Samuel Peron

Samuel inizia a ballare soli 4 anni prendendo lezioni. A 9 anni partecipa allo show Sabato al circo nel corpo di ballo di Cristina D’Avena.

Nel 1992 partecipa allo show Bravo Bravissimo condotto da Mike Bongiorno. Nel 2001, Samuel si classifica terzo nel campionato italiano amatori danze latino americane. La svolta nella carriera ariva con Ballando con le stelle. Samuel entra a far parte del cast come ballerino professionista nel 2005 durante la seconda edizione. Ha fatto parte di tutte le edizione e una l’ha anche vinta in coppia con l’attrice Maria Elena Vandone.