Samuel Romano chi è, età, fidanzata, figli, Isabella Aragonese, vita privata, i Subsonica

Chi è Samuel, età, fidanzata, figli, Isabella Aragonese, vita privata, i Subsonica, l’operazione al cuore, dove e quando è nato, la carriera da solista. Samuel infatti è tra gli ospiti di Fuori Tema, la trasmissione di Ale e Franz in onda ogni martedì in seconda serata su Rai Due.

Dove e quando è nato, età e biografia di Samuel

Samuel Umberto Romano, conosciuto semplicemente come Samuel è nato a Torino il 7 marzo del 1972 e ha 49 anni di età. E’ un cantautore e chitarrista italiano. È frontman del gruppo musicale Subsonica, in cui è anche compositore e autore dei testi delle canzoni insieme a Massimiliano Casacci e Boosta.

Il cantante inizialmente si esibì con la Hisonz Street Band, poi fece parte della prima formazione degli Amici di Roland insieme al tastierista Boosta. Tempo dopo i due lasciarono il gruppo per unirsi a Max Casacci, con lo scopo di registrare un EP. Firmato un accordo con la casa discografica Mescal, insieme a Ninja e Pierfunk, Samuel diventa il frontman dei Subsonica.

Fidanzata, figli e vita privata di Samuel

Per quanto riguarda la vita privata, Samuel è una persona estremamente riservata: ha una relazione con l’attrice Isabella Ragonese ma i due hanno rilasciato pochissime interviste e si sono sempre tenuti lontani dal gossip. In una delle poche interviste rilasciate, Samuel e Isabella hanno dichiarato di non volere al momento figli.

Il 23 dicembre Samuel annuncia la prevendita del suo primo album da solista Il codice della bellezza che uscirà il 24 febbraio 2017. Il disco è stato anticipato, sempre nel febbraio 2017, dalla presentazione del brano Vedrai al sessantasettesimo Festival di Sanremo nella sezione “Campioni”, giunto in finale e piazzatosi al decimo posto. Nel 2021 esce il suo secondo album da solista, titolato Brigata bianca.

Samuel e l’intervento al cuore

Nel 2019 piccolo intervento al cuore per Samuel. Lo rese noto sui social lo stesso cantante e all’epoca anche giudice di X-Factor. “Non ve l’ho detto per non farvi preoccupare – disse -. Io mi sono cagato sotto… è andato tutto bene quindi non allarmatevi inutilmente. I medici, che sono stati stupendi, mi hanno detto di non agitarmi troppo in questi mesi estivi (ingenui). E quindi eccoci qui, oggi si riparte per un nuovo viaggio insieme”.