Samuele Barbetta chi è, età, altezza, fidanzata Claudia Bentrovato, figli, vita privata, Amici 20, vero nome, biografia e carriera del ballerino. Samuele di Amici sarà uno degli ospiti della puntata odierna di Verissimo. La trasmissione televisiva di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Samuele Barbetta

Samuele di Amici è nato a Este, in provincia di Padova, nel 1997. E’ alto quasi 180 cm e pesa sui 60 kg (parliamo ovviamente del peso forma). Non ha un nome d’arte ma è conosciuto soprattutto come Samuele di Amici. Perché durante la trasmissione tv condotta da Maria De Filippi non veniva chiamato mai per cognome.

La fidanzata Claudia Bentrovato, i figli: vita privata di Samuele Barbetta

Samuele di Amici è fidanzato con una collega. Facciamo riferimento alla ballerina Claudia Bentrovato. La loro relazione sentimentale sarebbe ancora in corso. Samuele è molto giovane e non avrebbe ancora dei figli. Né sarebbe sposato.

Samuele Barbetta di Amici 20 ospite di Silvia Toffanin a Verissimo

Samuele sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo. La trasmissione televisiva di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin. Nel corso della trasmissione, Samuele parlerà della sua recente esperienza ad Amici e dei suoi prossimi progetti professionali. E’ più difficile che parli di gossip o della sua vita privata.