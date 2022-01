Samuele Bersani chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, figli, vita privata, Instagram, Giudizi universali, biografia e carriera. Il cantante Samuele Bersani è ospite questa sera 10 gennaio del programma La versione di Fiorella. Il programma condotto da Fiorella Mannoia è in onda su Rai3 dalle 23:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Samuele Bersani

Samuele Bersani è nato a Rimini il 1º ottobre del 1970. Ha 51 anni. Il padre è flautista, maestro di musica e per lungo tempo animatore di iniziative fra il teatro e la poesia. La madre, impiegata in una scuola elementare, è stata per un periodo anche vicesindaca di Cattolica per il PCI. Frequenta il Liceo Classico “Mamiani” di Pesaro, ma senza completare gli studi. Trasferitosi a Bologna, viene notato da Lucio Dalla che nel 1991, durante il Cambio Tour, lo fa esibire in apertura di ogni concerto.

Fidanzata, figli, Instagram, vita privata di Samuele Bersani

Sul cantante non si hanno molte informazioni riguardo la vita privata. Non è sposato e non ha figli. Sembra che attualmente Bersani sia single. Il suo profilo Instagram conta circa 120mila follower: samuelebersaniofficial.

Il cantante, parlando della propria infanzia, ha raccontanto: “Mi facevano ascoltare musica che non mi piaceva per niente, solo ora mi rendo conto di quanto quella musica sia stata importante”.

La carriera di Samuele Bersani

Bersani è uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con quattro Targhe, nonché 2 Premi Lunezia e 2 Premi della Critica “Mia Martini”. Il suo album di debutto è del 1992, C’hanno preso tutto, e si rivela un successo immediato. Due anni dopo esce Freak, il suo secondo album con cui conquista il consenso generale.

Nel 2000 Bersani partecipa al Festival di Sanremo, all’interno della categoria Campioni con la canzone Replay, classificandosi al quinto posto. Le canzoni del suo album L’oroscopo speciale e alcuni estratti musicali di canzoni di album precedenti sono state usate come colonna sonora del film Chiedimi se sono felice, scritto e interpretato dal trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo e proprio per lo stesso film incide la canzone Chiedimi se sono felice, che ottiene la candidatura al Nastro d’argento alla migliore canzone originale.

Pubblicato nel 1997 e conosciuto come Samuele Bersani, il terzo disco del cantante viene anticipato dal singolo Coccodrilli. L’album contiene Giudizi universali, uno dei brani più intensi e famosi scritti da Bersani, con il quale nel 1998 si aggiudica il Premio Lunezia come miglior testo letterario.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI SAMUELE BERSANI