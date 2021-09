Samy Youssef chi è: età, peso, altezza, Instagram, fidanzata, figli, età, l’arrivo in Italia con il barcone. Youssef è tra i partecipanti del Grande Fratello Vip 2021.

Dove e quando è nato, età, peso, altezza, Instagram di Samy Youssef

Il modello è nato a Sharm El Sheik in Egitto nel 1995. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Invece sappiamo che è attivo su Instagram. Sicuramente l’esperienza al Grande Fratello Vip lo aiuterà ad incrementare i suoi followers (al momento sono meno di tremila).

La fidanzata, i figli, la vita privata di Samy Youseef

Non abbiamo informazioni sulla sua vita privata perché sul suo profilo Instagram condivide unicamente foto di lavoro. In realtà, ha condiviso anche alcuni scatti delle sue vacanze ma queste foto servono unicamente per mostrare paesaggi mozzafiato ed il suo fisico. Insomma, nelle foto in questione non è in compagnia.

Samy Youssef, l’arrivo in Italia con il barcone

Il suo arrivo in Italia è stato drammatico. In Egitto, viveva nella povertà. Così a 15 anni ha deciso di prendere un barcone per arrivare nel nostro Paese. Il suo barcone è affondato al largo di Trapani. Sono sopravvissute solamente tre persone. Samy era tra loro.

Dopo i primi anni molto difficili nel nostro Paese, è riuscito ad emergere grazie alla sua bellezza fuori dal comune. Ora è un modello di Moschino e si appresta a partecipare al Grande Fratello Vip.