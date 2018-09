ROMA – Sandra Milo intervistata da Eleonora Daniele a Storie Italiane parla senza esitazione dei suoi problemi economici. L’attrice e star del cinema italiano, nonché musa di Federico Fellini, spiega che a 85 anni è costretta ancora a lavorare per poter vivere e soprattutto per aiutare economicamente anche la figlia Azzurra, che vive con lei, e il figlio Ciro e la sua famiglia.

Parlando alla Daniele, la Milo ha raccontato il suo dramma e le sue preoccupazioni. Dopo una lunga carriera nel mondo del cinema e della televisione, ora versa in condizioni economiche difficili e dunque deve continuare a lavorare.

“La felicità la raggiungi anche rendendo felici le altre persone”, ha detto la Milo mostrando tutta la sua forza d’animo e sottolineando di dover lavorare per mantenere anche i due figli, che come lei non possiedono nulla.