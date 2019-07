ROMA – Sandra Milo svela di voler morire dopo i suoi figli. La conduttrice che alla veneranda età di 86 anni è tornata alla conduzione televisiva, lo ha raccontato al settimanale Radiocorriere Tv, il giornale ufficiale della Rai. La Milo, durante l’intervista rivela quello che attualmente sarebbe il suo più grande sogno: “Di vivere tanti anni e di morire dopo i miei figli”.

Il perché di queste parole le spiega lei stessa. Sandra ama molto i suoi figli Deborah, Azzurra e Ciro: “Non voglio che soffrano per la mia morte e vorrei essere loro vicina nel momento in cui se ne dovranno andare”. La Milo prosegue: “Non ho paura di morire, loro sì, quindi vorrei essergli vicino, dire loro di stare tranquilli che io li raggiungo presto, tenere loro la mano ed esserci fino all’ultimo”.

L’attrice, dopo i guai col fisco è tornata in tv su Rai Uno accanto a Pierluigi Diaco e Valeria Graci. La trasmissione si chiama Io e Te. Sandra Milo, a proposito della trasmissione ha detto di sentirsi rilassata per via del clima che si respira in trasmissione: “È un programma diverso, così gentile, pieno di buoni sentimenti, non si litiga, è vietato parlarsi addosso. Io e Te è molto apprezzato e siamo tutti molto contenti”.