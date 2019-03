Sandro Piccinini: “Telecronisti ricevono intimidazioni durante le partite”. Arriva la risposta di Maurizio Pistocchi

ROMA – Sandro Piccinini, noto giornalista sportivo e telecronista calcistico, è stato intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro nel corso del programma “Un giorno da pecora” in onda su su Radio Rai 1. Nel corso di questa intervista, Sandro Piccinini ha svelato molti retroscena inediti. Secondo quanto affermato da Piccinini, i telecronisti durante le partite ricevono le intimidazioni da parte degli uffici stampa delle società di calcio. Piccinini ha anche rivelato che la sua telecronaca più stressante è stata la finale della Champions League del 2003 vinta dal Milan sulla Juventus dopo la lotteria dei calci di rigore.

Sandro Piccinini e le minacce degli uffici stampa delle società di calcio

“Ricevevo molte telefonate il giorno dopo “Controcampo”. Io però durante la partita tenevo il telefono spento, mentre ora non è più così e c’è il rischio di venire condizionati. So che alcuni uffici stampa di società calcistiche mandano messaggi ad alcuni miei colleghi, durante la partita. Qualcuno è molto sgradevole: so di miei colleghi rimasti molto male. Scrivono cose come ‘hai sbagliato su una decisione arbitrale e cose di questo tipo’. Sono intimidazioni che a me non piacciano”.

“La partita più stressante della mia vita è stata Juventus-Milan, finale di Champions League del 2003″.”Quante telecronache vanto in carriera? E’ una risposta difficile. Le ho contate fino a mille, poi mi sono fermato. Ma credo di essere arrivato a 1800”.

Poche ore dopo la conclusione di “Un Giorno da Pecora”, è arrivata la risposta di Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo che ha condiviso con Piccinini l’esperienza a Mediaset, attraverso Twitter: “Sandro Piccinini ha raccontato a “Un giorno da pecora”(RadioRai1) che dirigenti di società messaggiano i telecronisti durante le partite. Magari anche i conduttori delle trasmissioni tv”.

