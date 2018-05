ROMA – Sandro Piccinini si prepara all’addio alle telecronache della Champions League. La voce del calcio Mediaset negli ultimi 25 anni, ha pubblicato un tweet di addio dopo la telecronaca di Real Madrid-Bayern Monaco.

Poche ore dopo aver raccontato su Canale 5 il match che ha visto il Real Madrid accedere alla finale di Champions League per la terza volta consecutiva, Piccinini ha confermato che questa è stata la sua ultima volta da telecronista al Santiago Bernabeu.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

“Ora che ci penso, a cena finita, è stato l’addio al Bernabeu. Mai partite banali qui. 50? 60? Non ho tenuto il conto, ma le emozioni che mi ha regalato questo stadio me le porterò dentro per sempre”.

I mondiali di calcio in Russia, che Mediaset trasmetterà in esclusiva la prossima estate, sarà l’ultima grande competizione che Piccinini racconterà per le reti del Biscione.

Non è dato sapere se quello di Sandro Piccinini sia stato un addio definitivo alle telecronache, o semplicemente a Mediaset. Un’era televisiva si avvia certamente alla conclusione, ma si è spesso vociferato di un suo possibile passaggio a Sky, dove dal prossimo anno approderà la Champions League in esclusiva (le partite in chiaro andranno in onda sulle reti Rai).