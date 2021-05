Chi è Sangiovanni: Amici 20, età, altezza, fidanzata Giulia Stabile, figli, vita privata, vero nome, biografia e carriera del cantante. E’ il talento emergente della scuola di Amici. Maria De Filippi punta molto sul suo talento e per questo motivo gli concede ampio spazio durante la trasmissione televisiva che va in onda ogni sabato sera su Canale 5.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Sangiovanni

Il cantante è nato a Vicenza il 9 gennaio 2003, ha appena 18 anni. E’ alto 180 cm e pesa sui 65 kg. Il suo vero nome è Damian Giovanni Pietro. Ma lo conoscono tutti con il suo nome d’arte. Infatti quasi nessuno conosce il suo vero nome. Come detto, è uno dei favoriti per il successo finale di Amici 20.

La fidanzata Giulia Stabile, non ha figli: vita privata di Sangiovanni

Durante la partecipazione ad Amici 20, ha iniziato una relazione sentimentale con la ballerina Giulia Stabile. Entrambi sono ancora in corso per il successo finale. Sangiovanni potrebbe trionfare tra i cantanti, mentre Giulia Stabile potrebbe vincere la competizione tra ballerine. Data la giovane età, non è né sposato, né ha figli.

Sangiovanni è il favorito numero uno per il trionfo tra i cantanti di Amici 20

Ha solamente 18 anni ma è dotato di un talento cristallino. Infatti lo indicano tutti come il favorito numero uno per il trionfo tra i cantanti di Amici 20. Anche perché Maria De Filippi stravede per lui e gli garantisce sempre un ampio spazio durante il serale del sabato. Infatti, durante ogni serale, Sangio (così viene soprannominato) ha la possibilità di cantare molte canzoni già di successo sul web.