Sangiovanni chi è, età, altezza, fidanzata Giulia, vero nome, Amici, Madame, Tutta la Notte e biografia

Chi è Sangiovanni: età, altezza, fidanzata Giulia, vero nome, Amici, Madame, Tutta la Notte e biografia del cantante oggi, 15 maggio, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Sangiovanni

Damian Giovanni Pietro, conosciuto come Sangiovanni, è nato il 9 gennaio 2003 a Vicenza (età 18 anni, altezza 180 cm). Vive con la sua famiglia a Grumolo delle Abbadesse. Si fa chiamare Sangiovanni perché tutti gli hanno sempre detto di non avere la faccia di un Santo e quindi di aver scelto questo nome d’arte proprio per questo motivo. A Vicenza frequenta il Liceo Don Giuseppe Fogazzaro. Sangiovanni è amico di Madame. I due infatti hanno frequentato lo stesso Liceo, il Don Giuseppe Fogazzaro di Vicenza.

Sangiovanni è entrato ad Amici 20 con all’attivo due singoli: non +, uscito a giugno 2020, e parano!a, uscito a maggio 2020. I brani sono entrambi pubblicati sotto l’etichetta Sugar Music, etichetti discografica di Caterina Caselli. Il video della canzone “non +” è stato diretto dallo stesso Damian come ha dichiarato su un post di Instagram.

Nella scuola di Amici Sangiovanni realizza il singolo “Tutta la Notte”, prodotta da Dardust.

La fidanzata Giulia Stabile e la vita privata di Sangiovanni

Sangiovanni è stato fidanzato con una ragazza di nome Margherita Mirelli. La loro storia si è chiusa lo scorso Natale visto anche il suo crescente interesse per la ballerina Giulia Stabile. In una intervista è stato proprio il cantante a parlare del momento in cui ha capito di essere innamorato di Giulia: “C’è stato un giorno in particolare in cui ho detto forse mi sono innamorato di lei. No, non di come balla. C’è stato un momento preciso in cui è salita sul palco e ho detto mi sto innamorando a guardarla. Era una cosa folle, era un’altra cosa”.