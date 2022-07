Sangiovanni chi è, età, vero nome, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, Amici, Sanremo, Instagram, biografia e carriera. Il cantante Sangiovanni è ospite questa sera 12 luglio del programma Battiti Live. Il programma condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci è in onda su Italia 1 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Sangiovanni

Sangiovanni, pseudonimo di Giovanni Pietro Damian, è nato a Vicenza il 9 gennaio del 2003. Ha 19 anni. È il terzo figlio di Pierluigi e Lidia Damian. Ha frequentato il liceo scientifico Don Giuseppe Fogazzaro di Vicenza, lasciandolo al quarto anno per partecipare ad Amici di Maria De Filippi. Si è avvicinato al mondo della musica quando a sedici anni ha iniziato a scrivere i suoi primi brani. Ha scelto il suo pseudonimo perché sua madre gli diceva che non aveva “la faccia di un santo”.

Fidanzata, dove vive, Instagram, curiosità, vita privata di Sangiovanni

In passato il cantante è stato fidanzato con una ragazza di nome Margherita Mirelli. Ha poi conosciuto la ballerina Giulia Stabile nella scuola di Amici. Lei ha vinto l’edizione di Amici e lui è arrivato secondo. In un’intervista il cantante ha raccontato il momento in cui ha realizzato di essere innamorato di Giulia: “C’è stato un giorno in particolare in cui ho detto forse mi sono innamorato di lei. No, non di come balla. C’è stato un momento preciso in cui è salita sul palco e ho detto mi sto innamorando a guardarla. Era una cosa folle, era un’altra cosa”. Il cantante vive con la famiglia a Grumolo delle Abbadesse, paesino in provincia di Vicenza. Profilo Instagram: sangiovanni.

La carriera di Sangiovanni

Il cantante è entrato ad Amici 20 con all’attivo due singoli: non +, uscito a giugno 2020, e parano!a, uscito a maggio 2020. Durante la partecipazione al talent di Maria De Filippi, il cantante ha pubblicato i singoli Lady, Tutta la notte e Hype, che insieme ai brani dell’anno precedente hanno scalato le classifiche italiane. Quello di maggior successo è stato Lady, certificato triplo disco di platino dalla Federazione Industria Musicale Italiana. Nel 2021 è uscito per Universal Music Italia il primo EP omonimo del cantante, in vetta alla classifica italiana degli album e che in due settimane ha ottenuto il suo primo disco di platino, a cui se ne è aggiunto un secondo nel luglio dello stesso anno. Ottiene poi il suo primo singolo numero uno grazie a Malibu. Nel 2022 partecipa come concorrente al Festival di Sanremo con il brano Farfalle.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI SANGIOVANNI