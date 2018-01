ROMA – Sta per alzarsi il sipario sulla 68° edizione del Festival di Sanremo e gli esperti di Sisal Matchpoint hanno già scaldato i motori e indicano i loro preferiti per la vittoria: l’inedito duo composto da Ermal Meta e Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”. La loro affermazione nella finale è proposta a 3.50, mentre sul secondo gradino del podio dei bookie si piazza Mario Biondi, alla sua prima partecipazione con la canzone “Rivederti”, quotata a 5.50. Subito dopo il duo di testa, si piazzano Noemi, a 7.50, Elio e Le Storie Tese, alla loro ultima partecipazione, e il grande ritorno di Max Gazzè entrambi proposti a 9,00.

Fanalini di coda, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, i Decibel, capitanati da Enrico Ruggeri, e Red Canzian proposti a 25.00.

A pochi giorni dall’inizio della kermesse canora più importante del Paese il palinsesto di Sisal Matchpoint si arricchirà ancora di più, con nuove ed esclusive scommesse. In più sarà possibile scommettere Live, scegliendo il proprio favorito, sia per la categoria big che per le nuove proposte, per la vittoria finale.

Anche gli scommettitori iniziano a dire la loro e sembrano fidarsi dei pronostici: il 75% ha infatti scommesso sulla vittoria della coppia Ermal Meta e Fabrizio Moro. Al secondo posto nelle preferenze degli utenti di Sisal Matchpoint, a sorpresa, c’è un’altra coppia: Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con il 7% delle giocate, terzo Mario Biondi su cui ha puntato il 4%.