ROMA – “Il più sexy del Festival di Sanremo 2019 è Francesco Renga, ha una bella dentatura. Ormai gli uomini li considero come i cavalli. Anche Silvestri è un bello stropicciatone, alle donne piace sempre il finto trasandato che poi si sarà curato più di quelli che si curano”. Parola di Alba Parietti, opinionista de L’Isola dei Famosi che di Festival ne ha fatti molti, come ricorda lei stessa a I Lunatici, su Rai Radio 2: “L’ho fatto talmente tante volte che per me è quasi una sofferenza fisica non esserci. Sono a Sanremo da 27 anni. Prima in veste di presentatrice, poi ho fatto 3 volte il dopo Festival, preso parte alla giuria di qualità e fatto l’opinionista vari anni. Non ne ho saltato uno, credo di essere abbastanza esperta di musica, ho fatto anche la cantante”.

Tra le canzoni in gara quelle che le piacciono di più sono quelle di “Patty Pravo, la Bertè, Paola Turci. Bello il pezzo di Nek, il testo di Cristicchi è il migliore di questo Festival, non c’è dubbio. Mi sarei aspettata un po’ di più sui testi, non sono stati curati come in altri anni. Mi è piaciuto molto Daniele Silvestri, ma secondo me Loredana ha uno dei pezzi più forti in assoluto, l’ho trovata bene, in palla”.

Anche i presentatori le piacciono: “Baglioni è stato l’idolo di tutta la mia vita, la Raffaele è la più brava che ci sia in Italia in assoluto. Hanno faticato un po’ all’inizio, ma ci sta, quel palco fa sempre effetto. Il figlio di Bocelli? Un capolavoro assoluto, un ragazzo bellissimo, di una bellezza quasi inquietante. Un Alain Delon più alto. Tra gli ospiti mi è piaciuta tantissima Giorgia. E’ pazzesca, il suo talento è sottovalutato rispetto alle sue capacità”.

La Parietti ha anche raccontato un aneddoto sui Festival del passato: “Ricordi? Ne potrei raccontare tanti. Una volta entrò nei camerini dell’Ariston un cane anti bomba. Io stavo per salire sul palco, era il periodo in cui mettevano le bombe. Quando entrò questo cane, qualcuno sbiancò. Magari c’era chi aveva nascosto qualche cannetta da qualche parte. Infatti il signore che guidava questo cane, vedendo tante facce preoccupate, disse a tutti di stare tranquilli, perché era un cane antibomba, non antidroga. Magari c’era qualche cantante che non era perfettamente in regola, c’era chi aveva qualche vizietto in più rispetto agli altri. Cose leggere, comunque. Poi un’altra volta, mentre stavo per salire sul palco, sentii in gran casino e mi accorsi che aveva fatto irruzione cavallo pazzo. Non capivo più niente, dovevo entrare e pensai che quello stesse rovinando il momento più atteso della mia vita”.

E su Paolo Brosio, che ha appena lasciato L’Isola dei Famosi perché divorato dalle zanzare dice: “Questi uomini sono troppo fragili, bisogna trattarli con cura perché sono fatti di briciole. Io mi sto divertendo molto, ho trovato anche una D’Eusanio con cui ci stiamo trovando a meraviglia”.