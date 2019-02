ROMA – Alessandra Amoroso e il look scelto per la serata del 7 febbraio del Festival di Sanremo 2019 scatena l’ironia degli utenti dei social network. La cantante ha sfoggiato un coprispalle decisamente voluminoso e in piuma che ricorda il caldo mantello del personaggio del Trono di Spade Jon Snow.

La cantante si è presentata sul palco dell’Ariston con un look total black e con delle stravaganti e vistose piume sulle spalline. C’è così chi su Twitter la paragona e Jon Snow e chi, ancora più insidioso e divertito, la confronta con l’avvoltoio del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.