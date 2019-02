SANREMO – Gaffe alla prima serata del Dopofestival di Sanremo 2019. Protagonista dello scivolone, tutto grammaticale, è stata l’attrice Anna Foglietta.

La protagonista di Colpo di fulmine, Tutta colpa di Freud e Perfetti Sconosciuti è stata chiamata a condurre al fianco di Rocco Papaleo e Melissa Greta Marchetto la striscia che segue la kermesse canora.

Seduta su un’altalena, Foglietta ha posto una serie di domande ai cantanti che si erano esibiti durante la prima serata. Ma quando è toccato porre i quesiti ad Achille Lauro, l’attrice ha mostrato un cartello con un brutto errore grammaticale. Sulla lavagnetta era scritto: “Qual’è il tallone d’ Achille?”. Con l’apostrofo. Apostrofo che ovviamente non ci va, come è stato sottolineato da più spettatori sui social, con qualcuno che ha persino tirato in ballo l’Accademia della Crusca.

Molti coloro che hanno fatto notare a Foglietta che “qual è” non prevede l’apostrofo in quanto si tratta di un‘apocope vocalica, che si ha anche davanti a consonante, e non di un’elisione, che si ha soltanto davanti ad una vocale e che va quindi accompagnata dall’apostrofo.