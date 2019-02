ROMA – Anna Tatangelo infiamma ancora il palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2019 nella serata del 7 febbraio. La cantante in gara si è presentata sul palco di nuovo con un abito con una sola spallina sul palco e dalle maniche lunghe, ma dalla gonna cortissima.

La cantante e compagna di Gigi D’Alessio è in gara con la canzone Le nostre anime di notte e si è esibita nella terza serata di Sanremo. Un abitino che mette in mostra il fisico mozzafiato della Tatangelo, la cui presenza scenica è indubbia e mette in evidenza le sue gambe.