Sanremo 2019, Anna Tatangelo e la dedica di Gigi D’Alessio

ROMA – Intervistata da Francesca Fialdini nel salotto de “La Vita in Diretta”, Anna Tatangelo, in questi giorni impegnata a “Sanremo“, ha parlato anche di Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano, nei giorni scorsi, via Instagram, aveva dedicato un messaggio dolce alla sua Anna:

“Ormai sei una veterana… ma Sanremo è sempre Sanremo! Sii te stessa e goditi tutte le emozioni che solo quel palco sa dare, andrai alla grande! In bocca al lupo amore mio”.

“Noi non siamo una coppia da messaggi amorosi sui social network – ha ammesso Anna Tatangelo a Francesca Fialdini – È stata davvero una bella sorpresa”.

Poi la Tatangelo ha parlato della sua esibizione a “Sanremo”: “Non ho dormito, sono andato a letto alle 4,30 e stamattina ero già ospite a ‘Uno Mattina’. Mi devo ancora svegliare, ieri ho avuto una grandissima tensione, avevo il cuore a 3000. E’ stato anche il fatto di stare fino a 00.45 dietro le quinte ad aspettare quel momento. Sto leggendo cose bellissime sull’interpretazione di ieri, sono serena”.

Quella della Tatangelo è stata l’esibizione numero 2000 di Sanremo dalla nascita della kermesse: “Mi guardo indietro e mi dico ‘Brava’ cosa che non ho mai fatto in questi anni. Calcando un palco così piccola e con una grande disinvoltura è ammirevole. A 15 anni la preoccupazione è sui compagni di classe, cosa pensano, e alla famiglia. Ieri quando sono uscita dal palco, ho chiamato la mia mamma (che saluto), è stato bellissimo. Ho fatto un test time con mio figlio e mi ha detto ‘Mamma sono fiero di te'”.

Sul testo della canzone, la Tatangelo ha spiegato: “Si è scritto tantissimo, che è stata autobiografica ma non è così, è arrivata alla chiusura del disco. E’ stato come un pezzo mancante che doveva esserci. Questa canzone è mia, mi sono detta”.