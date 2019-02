ROMA – Una scollatura davvero da urlo quella indossata da Anna Tatangelo per la prima serata sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo. La cantante e compagna di Gigi D’Alessio è in gara con il brano “Le nostre anime di notte”, l’ottavo festival per lei che ormai è una veterana.

La Tatangelo ha indossato un tubino nero monospalla molto fasciante, con un enorme fiocco su una spalla e l’altra ben in vista. Un fisico come al solito al top e messo ben in evidenza dall’abito, che l’ha resa la più sexy della prima serata di questo Sanremo.

Intanto sui social Gigi D’Alessio ha lanciato un messaggio di incoraggiamento alla compagna 32enne: “Ormai sei una veterana… ma Sanremo è sempre Sanremo. Sii te stessa e goditi tutte le emozioni che solo quel palco sa dare, andrai alla grande! In bocca al lupo, amore mio”.

E lei ha replicato: “Amore, che bel pensiero. Sono emozionatissima, il mio pensiero va a te e al nostro cucciolo. Siete qui con me. Le nostre anime di notte racconta di due persone che dopo un periodo di condivisione si sono allontanate e condividono ancora un sentimento”.