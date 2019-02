ROMA – Il grande ospite è arrivato sul palco dell’Ariston per la sua esibizione la sera del 7 febbraio al Festival di Sanremo 2019. Virginia Raffaele e Claudio Bisio annunciano l’ingresso di Antonello Venditti, che al suo pianoforte inizia a cantare una stupenda versione del suo brano di successo “Nata sotto il segno dei pesci”. Poi dopo una simpatica gag, parte un duetto al pianoforte con Claudio Baglioni per “Notte prima degli esami”.

Subito dopo l’esibizione Baglioni porta Venditti giù dal palco per dare modo agli operatori di allestire nuovamente il palcoscenico e intanto racconta di come ha comprato il suo primo pianoforte a Sora. Arrivato nel negozio con il padre e la madre, il venditore lo guardò e gli disse: “Questo è perfetto per Claudiuccio”. Ma Baglioni da bimbo avrebbe voluto portare a casa tutti i pianoforti, proprio come si fai coi cuccioli, per evitare quella sensazione di abbandonare gli altri dopo la scelta.

Poi tocca a Venditti raccontare del suo primo pianoforte e il cantante scherza sul fatto che lui lo aveva già in casa e sua madre lo suonava, ma parla del disagio di suonarlo in giro con gli amici. Un pianista in un periodo dove la maggior parte degli artisti suonava la chitarra, ironizza il cantante, non ha vita facile. E poi si lascia andare a una battuta: “Evoluzione della specie del piano è Baglioni”.

I due continuano a scherzare sulla loro amicizia. Venditti dice: “Noi ci conosciamo dagli anni Settanta”. Baglioni lo corregge: “Da qualche mese – e al pubblico che ride – Non ridete, è una cosa proprio recente”. Ma il palco ora è pronto, due pianoforti appaiono e i cantanti possono sedersi per un duetto emozionante sulle note di “Notte prima degli esami”. Duetto che termina con una standing ovation e applausi degli ospiti dell’Ariston. Poi Venditti col cappello in mano comincia a dire: “A chi lo do? a chi lo do?”. E sceglie una signora nel pubblico.