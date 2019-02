Arisa sbaglia la seconda strofa di “Mi sento bene” a Sanremo VIDEO

ROMA – Piccolo inconveniente per Arisa sul palco dell’Ariston. La cantante infatti ha sbagliato a cantare il suo brano “Mi sento bene“, più precisamente la seconda strofa. Dopo una partenza perfetta la cantante, molto presa dalla forza che il brano riesce a suggerire, si è inceppata e per un momento si ha avuto il timore che non riuscisse più ad andare avanti. Per fortuna dopo un attimo di silenzio e di sconforto Arisa si è ripresa alla grande ed è riuscita a finire l’esibizione con un enorme “grazie” al pubblico di Sanremo 2019.

Al termine dell’esibizione Claudio Bisio le ha regalato un mazzo di fiori (gesto ripetuto per tutte le cantanti in gara) consolandola con un tenero sorriso e un bacio.