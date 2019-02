ROMA – Claudio Baglioni ha aperto la seconda serata del Festival di Sanremo cantando uno dei suoi maggiori successi, “Noi no“, canzone del 1990. Una scelta che non appare del tutto casuale, soprattutto dopo le tante polemiche che ci sono state tra il direttore artistico e il ministro dell’Interno Matteo Salvini sul tema dell’accoglienza e l’immigrazione.

Il brano di Baglioni è un vero e proprio grido che esalta l’anticonformismo e l’esaltazione della diversità di pensiero. Un brano che si rivolge anche ai giovani, incitandoli a dire “no” in nome di un sogno e di una lotta. Il tutto è stato accompagnato dalla coreografia di ballerini in tuta scura, “armati” con una rosa bianca in mano.

Noi No, testo

Come sarà un giorno perdere

la strada e andare via

incontro alla realtà

farsi travolgere da un vento di follia

come sarà

le mani stringere

con tutta l’energia

che l’aria ci darà

le onde a fendere

sassi schizzati via

avremo ancora braccia

come ali libere

di bere giorni e sere

e un sole di isole

su questa nostra faccia

parole e musica

ad asciugarci gole

per una verità

noi noi no

noi noi no

noi noi no

noi noi no

noi noi no

noi noi no

noi o noi mai più rubati

come sarà

spaccare il mondo in due

sputare il nocciolo

con quell’ingenuità

delle canzoni mie

di un cuore incredulo

avremo le speranze

di figli in prestito

che presto cresceranno



un anno, un attimo

e un cielo accenderanno

comete come te

e quanto amore e sete

che possa piovere

di più giù in fondo là

più su più in alto

ancora oltre

noi noi no

noi noi no

noi noi no

noi noi no

noi noi no

noi noi no

noi o noi mai più rubati

noi che mai

finimmo di aspettare

provando a vivere

e non vogliamo andare

in paradiso se

là non si vede il mare

noi no

noi noi no

noi o noi mai più rubati

noi noi no

noi noi no

noi noi no

noi o noi mai più rubati

noi noi no

noi noi no

noi noi no

noi o noi mai più rubati

noi noi no

noi sogni di poeti.