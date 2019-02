ROMA – “Non c’è mai stata una guerra con Salvini. Sono felice che ci sia anche uno spettatore così illustre per il Festival“. Claudio Baglioni, in conferenza stampa, smorza le polemiche parlando del tweet “Evviva Sanremo” postato ieri sera, giovedì 6 febbraio, a tarda ora dal vice premier e ministro dell’Interno.

Nel selfie si vede in primo piano il volto sorridente dello stesso Salvini e alle sue spalle lo schermo tv con l’immagine di Baglioni e il duo “Pio e Amedeo” al termine di una effervescente e ironica performance in cui i comici pugliesi avevano in qualche modo preso di mira la politica, Lega e Salvini compresi. Un post che sembra quindi dire pace fatta, ma Baglioni in conferenza ribadisce che la premessa è “che non c’è mai stata guerra”.