Sanremo 2019, Bastianich: “Cosa sto bevendo? Acqua… con whiskey”

ROMA – “Cosa sto bevendo? Acqua… con whiskey”. E così Bastianich, in pochi secondi, conquista Sanremo. Tra il pubblico del palco dell’Ariston oggi c’è, infatti, anche la Giuria d’Onore. La Giuria scelta da Claudio Baglioni. Seduti in prima fila ci sono Mauro Pagani, Elena Sofia Ricci, Claudia Pandolfi. E anche Joe Bastianich, Ferzan Ozpetk, Camila Raznovich. Beppe Servergnini e Serena Dandini. Stasera i giurati scelti da Claudio Baglioni dovranno assegnare il premio per il “miglior duetto”.

Durante la serata Virginia Raffaele, parlando con i Giurati, all’improvviso chiede a Joe Bastianich: “Ma cosa stai bevendo?” E Bastianich subito risponde: “Acqua… con whiskey”. E la risposta del giudice di “MasterChef” scatena le risate del pubblico.

Bastianich è chiaramente lì a far serata, votare è un dettaglio ininfluente. #Sanremo2019 — LucyVanPelt~ (@skyeyes_) 8 febbraio 2019

Bastianich che non si alza manco per salutare, ma fa la standing ovation a IL VOLO 😂😂🔝#Sanremo2019 — ItaGuyIV (@ItaBoyIV) 8 febbraio 2019

Ma se Bastianich è in giuria a #Sanremo2019 chi li sta facendo i panini al MacDonald’s?? — Marco Vannucchi🏰 (@MarcoVannucchi1) 8 febbraio 2019

Comunque io un Bastianich nella vita me lo merito, anche solo come amico. #MasterChefIt — IDGAF (@gvccigal) 8 febbraio 2019