SANREMO – Virginia Raffaele non avrebbe dovuto condurre il Festival di Sanremo 2019. Ne è convinto il manager della stessa Virginia, Beppe Caschetto, almeno secondo quanto scrive il sito di gossip Dagospia.

Sul portale di Roberto D’Agostino si riferiscono voci secondo cui il potente manager televisivo avrebbe sconsigliato alla Raffaele di partecipare alla kermesse musicale. Il motivo sarebbe nella sovraesposizione mediatica degli ultimi anni.

L’attrice e conduttrice romana ha partecipato in passato a Sanremo come ospite, e il suo programma Come quando fuori piove, sul canale Nove, non ha segnato gli ascolti che ci si aspettava.

Nonostante queste premesse la Raffaele non ha accettato il consiglio di Caschetto, e ha tirato dritto fino al palco del Teatro Ariston.