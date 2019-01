SANREMO – Se Virginia Raffaele e Claudio Bisio porteranno il buonumore sul palco del Teatro Ariston al prossimo Festival di Sanremo 2019, un velo di tristezza sarà dato da un’assenza che pesa: quella del maestro Beppe Vessicchio.

Il direttore d’orchestra era già mancato nell’edizione del 2017, ma l’anno scorso era tornato sul palco per Elio e le storie tese e Mario Biondi. Quest’anno, però, nessuno l’ha chiamato. Lo ha detto lui stesso in una intervista ad Anna Mangiarotti per Il Resto del Carlino.

“Ad ora non ho avuto alcun contatto con i cantanti, né coi discografici. L’orchestra ha iniziato le prove… il Festival lo vedrò dal televisore. Va bene così”, ha detto evidentemente non proprio contento della situazione. Nonostante il rammarico il maestro ha avuto parole di stima per Claudio Baglioni, per la seconda volta direttore artistico del Festival: “Anche Claudio, come Baudo, ha profuso molte energie, ma in maniera diversa. Da cantante, da compositore, disponibile al confronto, senza limiti di orari e di importanza dei colleghi, non è entrato nel merito di creazioni già ponderate. L’unico direttore artistico ad aver inviato dal suo cellulare privato un sms ai big esclusi, prima che radio e tv ne dessero notizia. Così, la sua musica, ritengo, è attenta all’equilibrio armonico dell’ambiente”.