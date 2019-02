Sanremo 2019, la canzone dei Boomdabash simile a Despacito?

ROMA – E dopo il caso “Achille Lauro” e il caso “Arisa”, sui social qualcuno ha notato qualche somiglianza tra la canzone dei “Boomdabash” portata a “Sanremo” e… “Despacito”. Qua la somiglianza, rispetto ai primi due casi, non è proprio così forte. Inoltre c’è da dire che più che la melodia è il genere, il “reggaeton”, a rendere simile, forse, le due canzoni.

Questa, comunque, la canzone dei “Boomdabash”:

Questa invece è “Despacito”:

Ecco cosa ne pensano su Twitter:

Ma i Boomdabash che cantano questa canzone ritmata in stile “Despacito” ? #sanremo2019 pic.twitter.com/SQi02zE6HY

Chiedi ai @BOOMDABASH di riscriverla in italiano.

BoomDaBash is the Italian #despacito #Sanremo2019

— The girl with the barn owl tattoo (@girlbarnowl) 5 febbraio 2019