ROMA – Al termine della seconda serata di Sanremo 2019 – dove si sono esibiti 12 dei ventiquattro cantanti in gara – è stata mostrata la classifica parziale del Festival (qui la prima classifica).

La classifica è quella basata sul voto della giuria demoscopica, che pesa per il 30 per cento sul voto totale della serata. Ci sono stati anche il televoto e il voto della sala stampa, che però non sono stati rivelati.

In base al voto i cantanti sono stati divisi in tre zone: blu (la migliore), giallo (quella intermedia) e rossa (la peggiore). I nomi dei cantanti all’interno delle varie zone sono in ordine casuale, non ci sono quindi un primo, un secondo, un terzo e così via.

Ecco la classifica parziale dopo la seconda serata divisa in tre fasce:

Blu: Daniele Silvestri, Arisa, Achille Lauro, Loredana Bertè.

Giallo: Paola Turci, Ex-Otago, Ghemon, Il Volo.

Rosso: Nek, Negrita, Federica Carta e Shade, Einar.

Nella terza serata, quella di giovedì 7 febbraio, si esibiranno i restanti 12 cantanti. Quest’anno non sono previste eliminazioni.

Questa la classifica parziale dopo la prima serata:

Blu: Ultimo, Loredana Bertè, Daniele Silvestri, Irama, Simone Cristicchi, Francesco Renga, Il Volo, Nek

Giallo: Enrico Nigiotti, Federica Carta & Shade, Boomdabash, Negrita, Paola Turci, Anna Tatangelo, Patty Pravo & Briga, Arisa

Rosso: Mahmood, Achille Lauro, Nino D’Angelo & Livio Cori, Einar, Ghemon, Motta, Ex Otago, The Zen Circus.