ROMA – Claudio Baglioni potrebbe tornare alla conduzione del Festival di Sanremo 2019. Mario Orfeo, direttore generale della Rai, lo ha annunciato il 6 maggio al festival della tv di Dogliani: “Baglioni condurrà Sanremo anche nel 2019? É quasi fatta. Ho motivo di pensare che sia più di un augurio”.

Orfeo ha spiegato che un Baglioni bis per il direttore artistico del Festival di Sanremo non è affatto da escludere, ma è ancora presto per parlare della squadra: “Deciderà lui in quanto direttore artistico. Una cosa alla volta”. Il successo del cantante e direttore artistico all’Ariston è stato grande e intanto sui social network scatta l’ironia, che paragona la “sicurezza” del Festival all’insicurezza della situazione politica.

C’è infatti chi scrive: “#7maggio Dopo tre giri di #consultazioni il massimo che ha ottenuto #Mattarella è che #Baglioni condurrà #Sanremo2019.#Governo #Quirinale #versoilgoverno #Sanremo #festival”. E ancora chi sottolinea che l’unico accordo, è quello della Rai: “Le cose si mettono benone per l’Italia, hanno trovato l’#accordo: #Baglioni condurrà #Sanremo2019”. Non manca poi chi suggerisce a Sergio Mattarella il modo per sbloccare la situazione politica: “Potrebbe essere un’idea anche per #Mattarella #Baglioni #festival2019”.

