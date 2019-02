ROMA – Daniele Silvestri, su Twitter, scherza: “Guarda fosse per me mi esibirei anche per primo, ma Manuel Agnelli vuole vedere la Roma stasera…”. Oggi, venerdì 8 febbraio, Daniele Silvestri salirà sul palco dell’Ariston insieme a “Rancore” e Manuel Agnelli con la canzone “Argento Vivo”. Ma stasera c’è anche… la partita della Roma. E così, su Twitter, Silvestri prende in giro Manuel Agnelli:

“Guarda – scrive Silvestri – fosse per me andrei anche subito, per primi…secondi…ma sai com’è fatto Manuel…vuole vedere che fa la Roma…che te devo di’…andiamo sul tardino”.

Ecco la scaletta con l’ordine di uscita dei duetti.

– Francesca Carta-Shade con D’Avena

– Motta con Nada

– Irama con Noemi

– Patty Pravo-Briga con Giovanni Caccamo

– Negrita con Enrico Ruggeri e Roy Paci

– Il Volo con il violinista Alessandro Quarta

– Arisa con Tony Hadley e i Kataklò

– Mamhood con Gue Pequeno

– Ghemon con Diodato e Calibro 35

– Francesco Renga con Toni Bungaro e le due etoile Abbagnato e Friedemann Vogel

– Ultimo con Fabrizio Moro, Nek con Neri Marcorè

– Boomdabash con Rocco Hunt e i Musici Cantori di Milano

– Zen Circus con Brunori Sas

– Paola Turci con Beppe Fiorello

– Anna Tatangelo con Syria

– Ex-Otago con Jack Savoretti

– Enrico Nigiotti con Paolo Jannacci e Massimo Ottoni

– Loredana Bertè con Irene Grandi

– Daniele Silvestri-Rancore con Manuel Agnelli

– Einar con Biondo e Sergio Sylvestre

– Simone Cristicchi con Ermal Meta

– Nino D’Angelo-Cori con Sottotono

– Achille Lauro con Morgan.