SANREMO – Daniele Silvestri in gara con il rapper Rancore al 69esimo Festival di Sanremo 2019. Il cantautore romano canta “Argento vivo”, brano dedicato all’adolescenza.

Il testo è di Daniele Silvestri e Tarek Iurcich. La musica di Daniele Silvestri, Fabio Rondanini, Manuel Agnelli. Sul palco di Sanremo a dirige è salito il maestro Enrico Gabrielli.

Il brano è piaciuto molto ed è finito nella classifica “blu” della giuria demoscopica. Si tratta di una classifica comunque parziale che è stata resa nota a fine della prima serata.

“Argento vivo” è un toccante brano dedicato a un ragazzo di 16 anni che da “10 vive in carcere”. Il tema ha attirato l’attenzione del presidente del Pontificio consiglio della Cultura Gianfranco Ravasi. Si tratta di un prestigioso e stimatissimo teologo, ebraista ed editorialista: Ravasi ha condiviso il testo su Twitter durante la diretta dall’Ariston, sottolineandone di fatto il valore e l’apprezzamento.

Silvestri probabilmente non vincerà ma il Premio della Critica Mia Martini non glielo leva nessuno. In realtà, a poche ore dal rilascio della prima classifica gli esperti di Sisal Matchpoint avevano già reso noto alcune giocate.

Tra i favoriti è apparso Ultimo dato a 2.50, già vincitore della sezione Nuove Proposte lo scorso anno, incalzato da Irama, vincitore di Amici in carica che lo tallona a 3.50 e da Daniele Silvestri dato a 4.50 che tiene temporaneamente giù dal podio Il Volo retrocessi in quarta posizione a 6.00.